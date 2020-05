Giunta regionale, Lega pronta a proporre a Toma il nome di Marone

Dopo la nomina della “nuova” Giunta regionale, è ripresa l’interlocuzione tra i vertici regionali e quelli della Lega. Come noto il governatore ha confermato tutti gli uscenti, Di Baggio, Cavaliere, Niro e Cotugno, ad eccezione di Luigi Mazzuto. E così la Lega è rimasta senza rappresentanza in Giunta, dopo aver perso quella in Consiglio in seguito all’espulsione delle due elette Romagnuolo e Calenda. Il Carroccio, forte dell’8% e dei quasi 12mila voti ottenuti alle regionali del 2018, pretende un posto in Giunta e non ha preso bene l’esclusione. Tanto che dai vertici è stato annunciato “un siluro su Toma”. Nelle ultime ore, però, sembrerebbe essere ripartito il dialogo. Tanto che il commissario regionale del Carroccio Jari Colla avrebbe pronto un nome da proporre a Toma in sostituzione di Mazzuto. E negli ambienti in queste ore circola veloce il nome di Michele Marone, candidato con la Lega alle scorse comunali di Termoli e attuale presidente del consiglio comunale. Marone coprirebbe il Basso Molise, territorio rimasto scoperto sino a questo momento dalla rappresentanza nell’esecutivo. Marone, “sponsorizzato” dal sindaco Roberti, sembrerebbe avere l’appoggio dell’intera costa. La soluzione, però, non dovrebbe essere di imminente esecuzione, ma potrebbe essere rimandata al prossimo autunno. Quando, a metà legislatura, dovranno essere rinnovate alcune cariche. E nel giro di valzer potrebbe inserirsi anche l’allargamento della Giunta che, al momento, dovrebbe restare a 4. redpol