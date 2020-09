Giunta regionale, Avviso e Bando per laureati in Medicina e Chirurgia

Ci sono due provvedimenti, approvati dalla Giunta regionale nella seduta di ieri sera, venerdì 4 settembre, che interessano laureati in Medicina e Chirurgia. Con il primo si è proceduto ad approvare ed emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2020-2023 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, per 16 (sedici) laureati in Medicina e Chirurgia. Con il secondo si è approvato ed emanato il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023 – di cui al D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii. – strutturato a tempo pieno, per 18 (diciotto) laureati in Medicina e Chirurgia. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed esami.