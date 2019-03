Giunta regionale, approvato il bilancio preventivo 2019-2021

In attesa che arrivi in consiglio regionale per l’approvazione, la Giunta regionale del Molise nella serata di ieri ha approvato il bilancio preventivo 2019-2021. Dovrà arrivare in aula, per l’approvazione, anche il bilancio consolidato che nella scorsa seduta non è stato discusso per l’assenza del presidente Toma, fuori per impegni istituzionali (a Bucarest al Comitato europeo delle regioni). Intanto, nella giornata odierna, torna a riunirsi il consiglio regionale con diversi punti all’ordine del giorno.

Al primo punto una mozione a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Nola, Fontana, Manzo, Aida Romagnuolo, Fanelli e Facciolla avente ad oggetto “attivazione contratti aggiuntivi di formazione specialistica per professioni sanitarie finanziati con risorse regionali”. Tra le diverse mozioni anche una a firma del consigliere Cefaratti avente ad oggetto “completamento del sottopasso ferroviario di Bojano”. In aula dovrebbe discutersi anche la “proroga dello stato di Emergenza al comune di Civitacampomarano” a firma dei consiglieri Greco, Nola, Primiani, Manzo, De Chirico e Fontana. Altri punti sono “consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Collegio dei revisori dei conti – Nomina di tre membri effettivi di cui uno individuato con