Giunta, possibili giovedì i decreti di nomina di Micone, Cefaratti e Marone

Si partirà con un esecutivo ristretto e senza deleghe: il cerchio dovrebbe chiudersi con Iorio e Di Lucente

Questa mattina confronto tra tecnici del Mef e della Regione per il Bilancio: al summit ha preso parte anche Cefaratti

Questa mattina, lunedì 17 luglio, si è tenuto un vertice tra i tecnici del Mef e quelli della Regione per cercare di sciogliere il nodo del Bilancio. Vertice a cui ha preso parte anche Gianluca Cefaratti, che già da qualche giorno ha focalizzato attenzione e lavoro, ovviamente delegato dal presidente Roberti, sul problema principale attualmente in Regione. Cefaratti è l’assessore in pectore al Bilancio, ma per le ufficialità riguardanti l’esecutivo bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Ieri sono scaduti i 10 giorni dalla proclamazione previsti dallo Statuto per la nomina della Giunta. Termini non perentori che il governatore ha deciso di non seguire. Tuttavia giovedì dovrebbero esserci i decreti di nomina. E, secondo i ben informati, sarà una Giunta ristretta: il presidente dovrebbe nominare Micone, Cefaratti e Marone, ai quali, però, non assegnerà deleghe. Dopo la prima seduta del Consiglio durante la quale ci sarà l’elezione del presidente dell’Assiste (Pallante resta in pole), sarà nominata il resto della Giunta e assegnate le deleghe.

A completare l’esecutivo dovrebbero esserci Iorio, che secondo i ben informati potrebbe ottenere la delega al Pnrr, visti i suoi buoni uffici con il ministro Fitto, e Di Lucente. A ricoprire la figura di Sottosegretario potrebbe andare Vincenzo Niro.

Se così fosse, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, resterebbe fuori il solo Cavaliere e poi bisognerà trovare un “paracadute” per D’Egidio, terzo in Fratelli d’Italia che sarebbe l’unico degli eletti a restare col cerino in mano. redpol