Giunta, Pallante al posto di Marone e la Romagnuolo rifiuta il sottosegretariato

Si è chiusa in serata l’ennesima riunione di maggioranza

E’ terminata alle 18.30 l’ennesima riunione di maggioranza per riannodare i fili della tela del centrodestra. Operazione anche questa volta fallita, seppur la quadra sembrerebbe essere stata trovata. Dall’esecutivo, come ripetuto più volte, uscirà il leghista Marone, nominato assessore solo il 9 giugno scorso. Al suo posto entrerà Quintino Pallante che lascia il ruolo di Sottosegretario. Casella che doveva essere occupata da Aida Romagnuolo che, però, ha rifiutato. La pasionaria è stata l’unica a non aver sottoscritto il documento che prevede, per il momento, un unico avvicendamento: quello tra Marone e Pallante. La Romagnuolo ha rifiutato il Sottosegretario e le deleghe annesse e resterà, pertanto, semplice consigliere della maggioranza, ma battitore libero. Questa sarà l’unica novità fino al giro di boa di novembre e il governatore si è impegnato ad effettuare il “cambio” entro giovedì. Poi a novembre potrebbe esserci la staffetta Marone-Micone, ma i due potrebbero anche decidere di restare ai rispettivi posti. Di Baggio per il momento è salvo e su questo aspetto hanno influito anche le pressioni dei vertici nazionali di Forza Italia. In Autunno, però, le cose potrebbero cambiare anche in tal senso. Sempre in Autunno, cosa questa già nota, Mena Calenda diventerà vicepresidente del Consiglio e Cefaratti presidente della IV Commissione.

Pallante prenderà le deleghe che sono state di Mazzuto prima e Marone poi. L’esponente di Fratelli d’Italia, in rotta con il suo partito, si è assicurato una casella importante. Portando a termine – secondo i ben informati e secondo i più maligni – il suo piano. Che era quello di entrare in Giunta solo dopo aver cancellato la legge sulla surroga. Per fare in modo di non lasciare spazio a Filoteo Di Sandro, primo dei non eletti, segretario regionale di Fratelli d’Italia. Tra i due, come noto, non corre buon sangue. redpol