Giunta, l’assessore Cavaliere si dimette: Scarabeo non rientrerà in Consiglio

L’assessore all’agricoltura Nicola Cavaliera di Forza Italia ha rassegnato questa mattina, venerdì 28 aprile, le dimissioni dalla giunta regionale. Cavaliere ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente Toma in seguito alla decisione della corte d’Appello, dello scorso 20 aprile, di riammettere in consiglio regionale Massimiliano Scarabeo. Stesso copione di quanto successo per la vicenda Tedeschi che, dopo la riammissione in Aula, aveva portato alle dimissioni dell’assessore Niro.

In tal modo, dunque, Massimiliano Scarabeo, eletto con Forza Italia, essendo consigliere supplente, non rientrerà in Consiglio in questo ultimo di legislatura. redpol