Giunta, Iorio in vantaggio su D’Egidio che è stato convocato a Roma

Domani mattina, venerdì 28 luglio, i decreti di nomina da parte del presidente Roberti. Resterà congelata la casella del sottosegretariato

Cresce l’attesa per conoscere i nomi dei restanti tre assessori che saranno nominati da Francesco Roberti. Il presidente sarebbe orientato a firmare nella tarda mattinata di domani, venerdì 28 luglio, i tre decreti di nomina. Su Micone e Di Lucente, nessun ripensamento, gli unici dubbi sono legati al secondo nome di Fratelli d’Italia. Attualmente il borsino vede in vantaggio Michele Iorio su Armandino D’Egidio. Le indiscrezioni dicono che quest’ultimo oggi, giovedì 27 luglio, sarebbe stato convocato a Roma dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia che gli avrebbero motivato la scelta di Iorio con la necessità di garantire una filiera politico-istituzionale tra Regione e Governo sul Pnrr. Com’è noto il ministro del Pnrr è Raffaele Fitto, riferimento politico nazionale di Iorio da parecchi anni. Insomma D’Egidio sarebbe stato chiamato a sacrificarsi da Fratelli d’Italia per l’interesse comune e per tutelare il governo regionale sui tavoli nazionali.

Del resto, Iorio è sicuramente all’ultima legislatura, mentre D’Egidio ha dalla sua un’età molto meno avanzata. Per cui, tempo al tempo, a D’Egidio non mancherà l’occasione dì rifarsi in futuro.

Resterebbe invece congelata la casella del sottosegretariato, se ne parlerà più in avanti. Per ora le indiscrezioni dicono che si va verso una giunta a cinque, che oltretutto onora anche l’impegno pubblico preso da Roberti con Iorio, prima delle elezioni.

Domani sapremo se queste indiscrezioni dell’ultimo minuto saranno confermate dai fatti.