Giunta infuocata, Niro e Pallante non si dimettono ma è possibile la loro revoca. Micone convoca Tedeschi e Di Sandro per martedì 

E’ terminata poco dopo le 11 la Giunta regionale convocata d’urgenza per questa mattina, venerdì 3 marzo, per discutere del nuovo scenario che si è venuto a creare in consiglio regionale dopo le sentenze della Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che Tedeschi e Di Sandro dovevano essere consiglieri regionali a far data dalla nomina assessorile di Niro e Pallante. Stabilendo, pertanto, il reintegro in Aula. Il presidente dell’Assise Salvatore Micone ha convocato entrambi per la seduta di martedì 7 marzo, comunicando la decisione al governatore. Il quale sarebbe alle prese con ennesimi problemi di tenuta di maggioranza con l’ingresso di Tedeschi, eletto con i Popolari per l’Italia ma che da tempo ha preso le distanze dal centrodestra, e Di Sandro, di Fratelli d’Italia ma critico con maggioranza, esecutivo e presidente. Per tale ragione il governatore Toma sarebbe pronto a revocare dalla Giunta gli assessori Niro e Pallante che così tornerebbero consiglieri e si eviterebbe, in tal modo, il ritorno di Tedeschi e Di Sandro. Questo è emerso dalla Giunta di questa mattina durante la quale gli assessori Niro e Pallante hanno fatto sapere di non essere intenzionati a dimettersi, rimarcando che tutte le decisioni in merito spettano al presidente della Giunta. Il decreto di revoca di Pallate e Niro potrebbe arrivare nelle prossime ore. Mentre in tarda mattinata è giunta la convocazione formale della presidenza del consiglio regionale per Tedeschi e Di Sandro, invitati, dopo le sentenze della Cassazione, ad essere presenti in Aula martedì 7 marzo per la seduta già convocata. Convocazione che non sarebbe più valida se dovesse arrivare, così come sembra, la revoca degli assessori Pallante e Niro.

Intanto, con proprio decreto, il governatore ha rinominato l’avvocato Giacomo Papa consulente giuridico della presidenza dopo le dimissioni dello stesso da sub commissario alla sanità. dim