Giunta Gravina, i nomi entro metà settimana

Oltre ad essere la settimana che culminerà, domenica 23 giugno, con la sfilata dei Misteri, sarà anche quella della composizione della giunta a Cinque Stelle guidata dal sindaco, Roberto Gravina. Ormai dovrebbe essere questione di giorni, massimo metà settimana, per conoscere i nomi della squadra del prossimo governo cittadino. Quello che è certo, a detta dello stesso primo cittadino, è la presenza «di un tecnico esterno con delega al Bilancio, di cui ho già il nome ed è una donna; mentre per quanto riguarda gli altri componenti, sto avviando dei ragionamenti per un altro eventuale tecnico. In partenza, potrebbe essere una giunta a cinque». E, fin qui, la linea è stata mantenuta in coerenza con le dichiarazioni rilasciate fin dalla notte dello scrutinio che ha incoronato

sindaco Gravina.

Tuttavia, un’altra indiscrezione – pur mantenendo esterna la figura del possibile titolare del Bilancio, delega chiave e “pesante” dal punto di vista economico-finanziario per le risorse che andrà a gestire – porterebbe, pur non essendo una donna come specificato dal sindaco, al nome del commercialista Corsi. Intanto, restano molto accreditate sempre le piste che portano a Simone Cretella all’Ambiente; Paola Felice alle Politiche Sociali, Giovanna Falasca alla Cultura e Luca Praitano alla presidenza del Consiglio comunale (tutti eletti nella lista del M5S), mentre anche per i Lavori Pubblici (altro assessorato-chiave e di flusso rilevante a livello economico-finanziario) e l’Urbanistica si continua a valutare figure tecniche autorevoli in questi settori. Restano, poi, ancora top secret le deleghe che il sindaco Gravina potrebbe decidere di tenere per sé. In settimana, poi, ci sarà la convocazione del primo Consiglio comunale, ossia entro venerdì 21 giugno (a dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali) e, sempre entro i dieci giorni successivi, lo svolgimento della seduta. Se prima o dopo il Corpus Domini, sarà il 14esimo Mistero.