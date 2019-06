Giunta è fatta: ecco tutte le deleghe degli assessori

REDAZIONE TERMOLI

Ha sottolineato, prima ancora di presentare gli assessori che lo affiancheranno in questi cinque anni di mandato, di essere «a lavoro dal 14 di giugno perché c’erano delle emergenze che andavano affrontate immediatamente. Tra queste quella dei rifiuti e dell’acqua ma anche del San Timoteo». E’ arrivato davanti alle telecamere non nella classica tenuta in giacca e cravatta tipica di un sindaco alla sua prima ufficiale, ma in una veste più casual, propria di chi «si è messo immediatamente a lavoro per affrontare tutte le problematiche della città», Francesco Roberti che ha presentato la sua Giunta. Cinque assessori di cui due donne per rispettare alla lettera le quote rosa, il nuovo primo cittadino ha ufficializzato anche le deleghe che, di fatto, rispondono al criterio del “cucito sulla pelle” per ogni assessore. A Vincenzo Ferrazzano (che sarà anche vicesindaco) andranno Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti. A Michele Barile le deleghe a Cultura, Turismo e Protezione Civile. Silvana Ciciola prenderà la redini del settore del sociale, quindi Assistenza, Centri sociali, Emergenza abitativa, Istruzione, Asili nido e Disabili. Rita Colaci Ecologia, Ambiente e Sicurezza Ambientale. A Giuseppe Mottola andranno Bilancio, Fiscalità locale, Attività produttive, Suap e Patrimonio mentre Roberti ha tenuto per sé le deleghe alla Programmazione, Sue, Urbanistica, Demanio e Sport, sicuramente deleghe molto impegnative. «Presto avremo anche una riorganizzazione del settore dello staff del sindaco e della comunicazione – ha annunciato il primo cittadino che ha voluto ringraziare – i tanti consiglieri che anche prima di essere nominati sono venuti in Comune per aiutarmi a portare avanti la situazione in assenza di uno staff perché le criticità che abbiamo affrontato sono tante», ha affermato Roberti che qualche sassolino dalla scarpa se l’è voluto togliere prima di tutto mettendo a freno le polemiche che sono venute fuori nei giorni scorsi, prima dell’ufficializzazione della Giunta. «Per i mal di pancia le farmacie sono aperte», ha affermato sarcastico il sindaco rispondendo di fatto ai rumors di chi è rimasto deluso dalla mancata scelta come assessore. E ancora Roberti ha puntualizzato tutto quello che è stato fatto in questi giorni «e non è vero che non abbiamo fatto niente e abbiamo pensato solo alla Giunta. Quando mi sono insediato abbiamo convocato subito gli addetti alla raccolta dei rifiuti perché siamo in emergenza con un servizio che ancora non va a regime e ha molte criticità. A breve ci saranno i bandi per i dirigenti dei settori che dovranno coordinare le attività sia con la Rieco che con la ditta che si occupa del verde pubblico che a sua volta era in ritardo rispetto al crono programma. Ne abbiamo chiesto uno nuovo e attraverso un sito che andremo a costruire ad hoc per il Comune di Termoli ci sarà la possibilità per i cittadini di avere uno scambio di informazioni e segnalazioni con un coordinamento delle due ditte, una che sfalcerà e l’altra che entro 24 ore recupererà il materiale con un abbassamento dei costi di smaltimento». E ancora il problema dell’emergenza idrica «di cui mi sono fatto immediatamente carico e infatti Termoli, nonostante quello che si è detto non ha avuto alcun problema», e infine l’emergenza San Timoteo. «Ci siamo preoccupati di risolvere il problema invece di farci pubblicità. Abbiamo affrontato delle situazioni incresciose anche sotto l’aspetto della dignità umana tanto che un dipendente comunale mi ha detto che erano due anni che cercava delle risposte per queste famiglie. Dopo – ha puntualizzato Roberti – ci siamo occupati anche della Giunta. Siamo abituati a lavorare anche se c’è un po’ di stanchezza ma siamo tranquilli e sereni perché conosciamo i problemi e tutto quello che troveremo». Obiettivo, adesso, è fare il quadro della situazione per quello che riguarda le casse comunali anche in vista dell’Estate Termolese. «Al momento sono a disposizione 6mila euro – ha comunicato Roberti – vedremo assieme alla dirigente Cravero quello che si potrà fare».