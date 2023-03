Giunta dimezzata, si dimette anche la Calenda: «Non posso più accettare tale percorso»

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la questione del Veneziale e del dottor Vigliardi

Pomeriggio di fuoco in via Genova. L’assessora al lavoro e al sociale, Mena Calenda, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente Toma. In 24 ore la giunta si ritrova praticamente dimezzata. Motivo delle dimissioni la nuova delibera della Gollo che conferma la sostituzione del primario di chirurgia del Veneziale, Gianni Vigliardi. La Calenda ne ha fatto una questione di principio in difesa dell’ospedale di Isernia e si è dimessa. La notizia era nell’aria già dalla mattinata odierna.

Questa la lettera con cui l’assessore Filomena Calenda ha rassegnato le sue dimissioni

«Preg.mo sig. presidente,

con la presente vengo a rimettere nelle Sue mani le mie deleghe assessorili alle Politiche del Lavoro; Politiche Sociali, Terzo Settore; Politiche per l’Immigrazione.

Quanto accaduto nella giornata di ieri e più in generale a proposito delle scelte adottate circa l’ospedale F.Veneziale di Isernia non possono lasciarmi indifferente.

La ringrazio della fiducia che ha riposto nella mia persona chiamandomi a ricoprire il ruolo di Assessore regionale. Nei due anni del mio mandato, ho speso tutto quanto era nelle mie forze per onorare tale fiducia, migliorare questa Regione e mettermi a servizio dei cittadini.

Ma dopo aver attentamente riflettuto su quanto sta accadendo, sento in coscienza di non poter più accettare né condividere un tale percorso.

RingraziandoLa ancora Le auguro ogni bene.»

Filomena Calenda, consigliere reginale del Molise