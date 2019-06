Giunta, c’è l’ufficialità. Roberti firma i decreti di nomina

REDAZIONE TERMOLI

Adesso c’è anche l’ufficialità che conferma le voci di corridoio che si erano rincorse fino a qualche ora fa. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha firmato i decreti con cui si nominano gli assessori della Giunta. Al momento sono ancora top secret le deleghe che, con tutta probabilità, si conosceranno nel corso del primo consiglio comunale convocato per venerdì 28 giugno alle 17 in sala consiliare durante il quale ci sarà anche la surroga dei consiglieri nominati assessori con i primi dei non eletti. Confermato l’assetto a 5 della Giunta che sarà composta da Vincenzo Ferrazzano, a cui spetterà anche il compito di vicesindaco, Michele Barile, Giuseppe Mottola, Silvana Ciciola e Rita Colaci. Si tratta, con la sola eccezione di Rita Colaci, dei consiglieri che hanno ricevuto più preferenze alle amministrative del 26 maggio. Unica eccezione, appunto, quella della Colaci classificatasi al terzo posto nella lista della Lega dietro ad Annibale Ciarniello per la quale, però, deve aver pesato la questione della quota rosa. Resta fuori la lista Roberti Sindaco nonostante l’ottimo risultato riportato da Nico Balice ma c’è chi è pronto a scommettere che l’assetto potrebbe essere cambiato nei prossimi mesi, magari con l’ingresso di qualche altro membro nell’esecutivo.