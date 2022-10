“Giulietta e Romeo” inaugura la stagione del Teatro Savoia

A sette giorni dall’inizio di una eccezionale campagna abbonamenti che ha registrato entusiasmo e consensi da parte del pubblico molisano, apre domani lunedì 17 ottobre alle ore 10,00 – la prevendita dei singoli spettacoli che accompagneranno la Stagione del Teatro Savoia di Campobasso fino al prossimo aprile 2023.

Sarà la danza dell’amore impossibile ad inaugurare la nuova stagione post covid: il 21 ottobre approderà “Giulietta e Romeo”, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che si è rivelata una delle produzioni di maggior successo del repertorio della Compagnia del Balletto di Roma, con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino.

Con 350 repliche in Italia e nel mondo e 200.000 spettatori è infatti lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre. “Giulietta e Romeo” oggi viene riallestito per festeggiare il suo ventesimo anniversario. In scena sul palco del Teatro Savoia la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo, ruoli principali ricoperti negli anni da protagonisti d’eccezione come Monica Perego e Raffaele Paganini nella prima edizione del 2002 che debuttò al Teatro Sistina di Roma.

Dopo il successo alla scuola di Amici di Maria de Filippi e la successiva comunicazione del ruolo assegnatole nel balletto, Carola Puddu, in questi primi giorni di comunicazione del tour ha generato tantissimo consenso e interessamento, soprattutto nel giovane pubblico “social” legato al mondo della danza,un chiaro e forte segnale del riavvicinamento dei ragazzi al teatro e alla cultura in generale. Carola e i ballerini della Compagnia saranno guidati dalla sapiente esperienza del coreografo e regista Fabrizio Monteverde, unanimemente considerato uno dei migliori rappresentanti della coreografia italiana degli ultimi trent’anni. Nel suo Giulietta e Romeo, la Verona degli amanti infelici di Shakespeare si trasforma in un Sud buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione. Nell’Italia contraddittoria del secondo dopoguerra, immobile e fremente, provinciale e inquieta, Giulietta sarà protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile; Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, sarà martire della propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone ossessive e compiaciute di una trama resa ancor più tragica dall’intenzionalità dell’odio e dall’istigazione alla vendetta.