Giudice molisana colta da malore muore a Pesaro, ci sarà l’autopsia

Muore a Pesaro Francesca Ercolini, 51 anni, giudice presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona. Molisana, di Campobasso, è deceduta all’improvviso nella casa in cui viveva con il marito, l’avvocato Lorenzo Ruggeri e il figlio adolescente. Sono stati proprio loro due, la mattina di Santo Stefano, a rinvenire il cadavere della donna. L’ipotesi più probabile è che Francesca Ercolini sia stata colta da un malore ma l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per fare chiarezza e non lasciare nulla al caso.

Francesca Ercolini era molto conosciuta in città, dove non lavorava in virtù di una scelta professionale e deontologica, dato che l’avvocato Lorenzo Ruggeri esercita la professione proprio nel foro di Pesaro. Fino al 2013 Ercolini aveva lavorato al Tribunale di Fano, poi soppresso e accorpato a quello di Pesaro. In quegli anni si ricorda la determinazione con cui la giudice scomparsa ieri aveva cercato di salvare la sezione di Fano dal Tribunale dalla sua chiusura. In tempi più recenti Francesca Ercolini passò agli onori delle cronache per l’inchiesta sul crac della Banca Marche.