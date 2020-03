Giudice di Pace, chiusi gli uffici di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo

In relazione all’emergenza per il Coronavirus, con provvedimento a firma congiunta del presidente del tribunale nonché coordinatore degli uffici del Giudice di Pace Enzo Di Giacomo, del sindaco di Venafro Alfredo Ricci, del sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio e del sindaco di Castel San Vincenzo Marisa Margiotta, è stata disposta, analogamente a quanto già avvenuto per il palazzo di giustizia di Isernia, la chiusura al pubblico degli uffici del giudice di pace della provincia di Isernia, ossia degli uffici del giudice di pace di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo. L’accesso sarà consentito solo per eventuali urgenze dalle ore 10:00 alle ore 11:00 a non più di tre persone per volta, con osservanza della distanza di sicurezza di 2 metri e con una permanenza non superiore a 15 minuti.