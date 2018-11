Giudice di pace, avvocati pronti a pagare l’affitto

REDAZIONE ISERNIA

Conferenza stampa questa mattina in tribunale per far luce sul futuro degli uffici del Giudice di Pace di Isernia a seguito della chiusura del plesso di via Borgo Nuovo per evidenti e gravi carenze igienico-sanitarie. Presenti il presidente del Tribunale, Vincenzo Di Giacomo, il procuratore capo, Carlo Fucci, il sindaco Giacomo d’Apollonio, il presidente dell’Ordine Forense di Isernia, Maurizio Carugno e i funzionari dell’Agenzia del Demanio. La soluzione più plausibile è il trasferimento presso lo stabile che ospita la motorizzazione civile, in quanto a titolo gratuito. Ma insorgono gli avvocati che sottolineano come la struttura si trovi fuori città e notevoli sarebbero i disagi per utenti e personale. Gli stessi avvocati hanno palesato la volontà di volersi fare carico persino del canone di locazione se Provincia o Comune riuscissero a trovare locali idonei e soprattutto situati nel centro città.

