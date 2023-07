Giudice di linea molisana nella finale di Wimbledon tra Djokovic e Alcaraz

Piera Carugno, con origini di Capracotta, ha fatto parte della squadra arbitrale nella partitissima disputata domenica a Londra tra i due campioni di tennis

Anche una molisana ha fatto parte della squadra arbitrale che ha supervisionato la finale tra Djokovic e Alcaraz, poi vinta da quest’ultimo, del più antico torneo di tennis, quello di Wimbledon, tenutosi domenica 16 luglio a Londra, sotto i riflettori delle telecamere internazionali.

Si tratta di Piera Carugno, ingegnere con il “pallino” per il tennis e l’arbitraggio, che ha vestito il ruolo di giudice di linea a pochi passi dai due campioni.

Figlia di Mario Carugno, medico capracottese che ha lavorato per molti anni a Pontecagnano (Salerno), è stata più volte inquadrata dalle telecamere di Sky.

“Una grande soddisfazione per lei e per la sua famiglia“, commenta il sindaco del comune altomolisano, Candido Paglione, “ma anche un ulteriore motivo di orgoglio per Capracotta. A Piera i complimenti della nostra comunità“.

(foto da pagina Facebook Candido Paglione)