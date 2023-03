Giù le mani dall’ospedale San Timoteo: “Adesso è il momento di alzare la voce”

Ci sono anche i consiglieri di minoranza al comune di Termoli a fare fronte comune sulla questione della sanità con particolare attenzione allo smantellamento in atto dell’ospedale San Timoteo della città adriatica. Questa mattina, infatti, in una conferenza stampa congiunta nella sala consiliare del comune di Termoli Nick Di Michele, Daniela Decaro, Antonio Bovio, Marcella Stumpo e Oscar Scurti hanno manifestato la reale necessità di scendere in strada per manifestare. “Avevamo un signor ospedale -hanno affermato – adesso abbiamo solo delle macerie. E’ stata messa in atto una scientifica manovra di distruzione”. E hanno continuato: “Adesso è il momento di alzare la voce ma da soli non andiamo da nessuna parte. E’ necessario che i cittadini scendano a manifestare”. Inoltre è stata depositato un ordine del giorno con cui si impegna il sindaco e la giunta comunale a convocare un consiglio monotematico alla presenza del presidente della regione Toma.