￼Giù dalla scalinata del folklore con l’auto rubata durante l’inseguimento dei Carabinieri: recuperato il suv

Il ladro alla guida è riuscito a dileguarsi a piedi tra i vicoli del centro storico di Termoli. L’auto è stata restituita alla proprietaria, una vacanziera veneta

Nella notte tra venerdì e sabato, nel corso di un servizio esterno perlustrativo di controllo del territorio, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno incrociato un suv in transito nel centro abitato. Il cui conducente, alla vista dei militari, ha accelerato repentinamente tentando la fuga per sottrarsi al controllo.

Ne è scaturito subito un inseguimento a forte velocità per circa 3 chilometri e che si è concluso al porto quando il conducente, abbandonata l’autovettura in piena carreggiata dopo avere addirittura percorso in discesa alla guida della stessa la nota scalinata del folklore, è riuscito a dileguarsi a piedi attraverso i vicoli del centro storico, favorito dalle circostanze di tempo e luogo, nonostante le ricerche avviate sin da subito dall’Arma.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’autovettura in questione era stata rubata poco prima dall’ignoto malfattore mentre era parcheggiata su una pubblica via del centro abitato termolese, in prossimità dell’abitazione della proprietaria, una turista veneta in vacanza.

Nella circostanza è stata inoltre rintracciata quest’ultima, che ancora non si era effettivamente accorta dell’ammanco, alla quale – dopo i dovuti rilievi ed adempimenti del caso – è stato prontamente restituito il mezzo.

Questo episodio – alla stregua di quelli verificatisi anche nel recente passato e che nel corso della stagione estiva avevano già consentito a militari della Compagnia di Termoli di recuperare e riconsegnare ai legittimi proprietari ben 21 veicoli rubati –

dimostra ancora una volta l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta lungo la costa dalla Benemerita.

Proseguiranno comunque, senza soluzione di continuità, le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare, sia in via preventiva che repressiva, i reati in genere e quelli predatori in particolare, allo scopo di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa.