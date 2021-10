Grave incidente al ponte tibetano di Roccamandolfi. Un quarantenne di Sant’Agapito, M. B., per cause in corso di accertamento, è volato giù dal ponte tibetano, l’attrazione turistica che porta a Roccamandolfi migliaia di visitatori ogni anno. Il volo di una quindicina di metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto Carabinieri, magistrato e 118 per un primo esame del cadavere e per la rimozione della salma.