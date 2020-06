Gita sul Monte Marrone si trasforma in tragedia, muore escursionista

Tragedia nella tarda mattinata su un sentiero di Monte Marrone, sulle Mainarde. Un escursionista di Colli a Volturno, Goffredo Giacca, partito insieme a un gruppo di amici per fare un’escursione su Monte Marrone, ha accusato un malore, forse un infarto. Subito raggiunto dai soccorsi, arrivati con un elicottero, non ce l’ha fatta. La salma di Goffredo Giacca, 70 anni, è stata portata all’obitorio del Veneziale di Isernia. Un evento che ha lasciata sgomenta la comunità di Colli dove lo scomparso era conosciuto e stimato, con un passato anche in politica e nel sociale con la Compagnia delle Opere. Lascia moglie e quattro figli. Ha partecipato ai soccorsi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, allertato questa mattina per l’intervento di soccorso in località Valle Pagana dove Giacca ha accusato un malore durante una escursione sui monti della Meta. Era partito la mattina da Valle fiorita alla volta di passo dei monaci in compagnia di cinque amici. A un certo punto ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Nel frattempo due guardia parco di Pizzone che erano nei pressi, sono corsi in suo aiuto cercando di rianimarlo. Immediatamente hanno contattato il 118 ed il soccorso alpino. Immediatamente una squadra del CNSAS è partita alla volta del luogo indicato n coordinamento con la centrale operativa del 118. È stato inoltre allertato l’eliambulanza del 118 che da L’Aquila ha inviato un aeromobile con a bordo medico rianimatore e tecnico del Soccorso alpino. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e la salma è stata evacuata a bordo dell’elicottero.

La squadra di terra del soccorso alpino,nel frattempo, provvedeva a riportare a valle i compagni di escursione della vittima, i quali erano visibilmente e comprensibilmente scossi e fisicamente provati. Ad attenderli a valle fiorita c’era, incaso di necessità un’altra squadra del CNSAS e una postazione mobile del 118.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 17 circa.