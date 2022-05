Gita al mare finita male, quella di una famiglia diretta a San Salvo che ha visto la sua auto cominciare improvvisamente a espellere fumo dal motore. Si tratta di una Mercedes che dopo aver iniziato a rallentare, ha avuto un inizio di combustione del motore che presto si è propagata sull’intera macchina, mandandola a fuoco in breve tempo. Fortunatamente il conducente ha fatto in tempo ad accostare e far scendere tutti di corsa dall’auto. Chiamati i vigili del Fuoco di Isernia, c’è stato poco da fare, l’auto è andata completamente distrutta, ma fortunatamente passeggeri e conducente tutti sani e salvi.

Gita al mare rischia di trasformarsi in tragedia, auto a fuoco sulla Trignina Indietro 1 di 4 Avanti