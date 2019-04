Giro d’Italia, restyling del manto stradale: lunghe code sulla SS85 (FOTO)

REDAZIONE

ISERNIA

Caos e traffico in tilt sulla Statale 85, nei pressi di Roccaravindola. Nel tratto di strada, infatti, è stato istituito il senso unico alternato a causa dei lavori necessari per il rifacimento dell’asfalto. Un restyling che l’Anas ha predisposto in vista del passaggio della carovana del Giro d’Italia che quest’anno passerà in provincia di Isernia il prossimo 23 maggio. Partenza prevista a Cassino e arrivo a San Giovanni Rotondo. Una tappa attesa da tutti gli appassionati di ciclismo, così come gli stessi automobilisti auspicavano da tempo il rifacimento del manto stradale. Tuttavia, al momento numerose sono le lamentele degli automobilisti a seguito delle lunghe code causate dai lavori. Code che, addirittura sono, arrivate fino ad un chilometro.