Giro d’Italia, preparativi in corso per accogliere la Carovana Rosa (L’INTERVISTA)

Fervono i preparativi a Termoli per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Nonostante le restrizioni dovute al periodo Covid, infatti, la Carovana rosa arriverà nella città più importante del Basso Molise, rappresentando sicuramente una vetrina turistica di eccezionale valore. Era da tempo, infatti, che una tappa del Giro d’Italia non si fermava in Molise. Solo una decina di anni fa era stata organizzata la partenza di una tappa ma da anni non avveniva l’arrivo. Il Giro arriverà il prossimo 14 maggio, al termine della tappa Notaresco-Termoli collegando l’Abruzzo con il Molise. L’arrivo è previsto attorno alle 17 del pomeriggio e sarà allestito in via Martiri della Resistenza. Per il Molise ovviamente si tratta di una vetrina di straordinaria importanza dopo quella del 2017 quando una tappa partì da Montenero di Bisaccia e nel 2015 quando, invece, ci fu l’arrivo di tappa a Campitello Matese. Bisogna, invece, tornare al 2011 per avere ricordo di una tappa a Termoli. In quell’occasione la città fu solo partenza di tappa dal piazzale di Rio Vivo. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni l’assessore alla Cultura del comune di Termoli, Michele Barile, che ha spiegato quello che l’amministrazione comunale sta organizzando assieme alla Prefettura di Campobasso e a tutti gli organismi coinvolti. Misure rigide di controllo per evitare i contagi da Covid-19. Si tratta di uno sforzo organizzativo importante per Termoli e che di fatto rappresenta anche il primo passo verso l’estate nella speranza che possa essere davvero di ripartenza per Termoli e il Basso Molise. (Mic. Bev.)