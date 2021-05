Giro d’Italia a Campobasso, sabato attività scolastiche sospese a partire dalle ore 12

Passaggio del Giro d’Italia a Campobasso, il sindaco Gravina con una ordinanza ha stabilito la sospensione anticipata, alle ore 12.00, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie presenti nel territorio comunale per il giorno 15/05/2021; «il giorno 15 maggio 2021 il territorio del Comune di Campobasso – si legge nell’ordinanza – è interessato dal passaggio della tappa Foggia – Guardia Sanframondi del Giro d’Italia 2021; considerato che trattasi di evento eccezionale, di interesse internazionale che attraverserà la Città e comporterà, quindi, l’interruzione della viabilità di alcune strade cittadine ed in particolare di quelle del Centro e di accesso/uscita della Città; rilevato che la chiusura delle strade comporterà notevoli ripercussioni sul traffico veicolare con conseguenti disagi soprattutto in coincidenza con l’uscita degli alunni/studenti dalle scuole cittadine, anche in considerazione del fatto che le scuole del capoluogo sono interessate da un alto tasso di pendolarità è stata stabilita la sospensione anticipata»