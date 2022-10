Giro d’Italia 2023, la tappa del Gran Sasso passerà per Venafro

Il 12 maggio del 2023 la carovana rosa transiterà per Venafro, nella tappa da Capua al Gran Sasso. La tappa prevede il passaggio in direzione Roccaraso, e quindi dopo Venafro transiterà per Montaquila, Colli A Volturno, Cerro e Rocchetta al Volturno, salendo fino ai quasi mille metri di Rionero Sannitico e uscendo dal Molise verso Ponte Zittola e Castel Di Sangro, per poi proseguire su in montagna a Roccaraso e la Piana delle Cinque Miglia. Da qui il percorso sarà in discesa fino a Popoli, dove poi inizierà la lenta e spettacolare scalata al Gran Sasso, con un arrivo in quota a Campo Imperatore, a ben 2135 metri.