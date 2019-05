Giro d’Italia 2019, il passaggio della carovana rosa a Campobasso (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

É partita stamane, alle 11,25 da Cassino, la sesta tappa (238 km) del Giro d’Italia che intorno alle 14 circa ha attraversato anche il nostro capoluogo. Centro off limits al traffico già dalle 11 per consentire il passaggio della carovana rosa che, nonostante questo maggio dalle temperature tutt’altro che primaverili, è stata accolta con molto entusiasmo dai campobassani, appassionati e curiosi, assiepati ai lati delle strade. Molti anche bambini e ragazzi che hanno potuto godersi lo spettacolo approfittando della chiusura delle scuole prevista per oggi, giovedì 16 maggio.

I ciclisti hanno fatto il loro ingresso nel capoluogo da Porta Napoli, attraversando Piazza Falcone e Borsellino, viale Elena (in senso di marcia contrario), via Mazzini, via San Giovanni, via Puglia per poi proseguire in direzione Foggia, verso la Fondovalle.

Segnaletica dedicata e operai al lavoro già da giorni in città per il rifacimento del manto stradale nei principali punti in cui era previsto il passaggio dei ciclisti.

LA GALLERY Indietro 1 di 9 Avanti



PASSAGGIO DEI CORRIDORI IN PIAZZA PEPE



PASSAGGIO 1° GRUPPO SU VIA PUGLIA (DIREZIONE FOGGIA)



PASSAGGIO 2° GRUPPO SU VIA PUGLIA (DIREZIONE FOGGIA)