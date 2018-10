Giro di vite della Polizia contro lo spaccio in città, denunciata una 35enne

CAMPOBASSO

Nella nottata di ieri, martedì 16 ottobre, la Squadra Mobile ha denunciato all’autorità giudiziaria una donna campobassana nata nel 1983 (M.R.), e già conosciuta alla forze dell’ordine per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata intercettata a Campobasso a bordo di una vettura sospetta, guidata da un noto soggetto di etnia rom.

Dopo un inseguimento, i due sono stati sottoposto al controllo della Polizia sotto l’abitazione della trentacinquenne che ha tentato di disfarsi di due involucri di sostanza stupefacente – 45 grammi circa di eroina e 25 grammi circa di cocaina, – ancora non suddivisa in dosi. La donna è stata sottoposta a perquisizione personale e domiciliare. Aveva con sè oltre mille euro in contanti, che si presume siano proventi dello spaccio, nonchè due carte di credito, bilancini e materiale per il confezionamento. Inoltre, nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto un telefonino di dimensioni ridotte dello stesso modello di quelli rinvenuti nella stessa sera all’interno del carcere di Campobasso. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Intanto ieri e oggi sono state controllate tutte le ‘piazze’ dello spaccio. I controlli – guidati dall’Upg con la prevenzione crimine, – rientrano nell’ambito di un piano di servizi straordinari di prevenzione. Agenti in Villa dei Cannoni, Via Quircio, Piazza Venezia e alla stazione. Incremento di forze per contrastare il dilagare dell’uso di sostanze stupefacenti in città.