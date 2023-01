‘Giro di vite’ dei carabinieri: 15mila euro di multe per violazione del codice della strada

Controllati 314 veicoli, identificate 216 persone, effettuate 6 perquisizioni, sequestrati 5 veicoli: i numeri della settimana di controlli dei militari dell’Arma

Settimana movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Termoli, impegnati capillarmente sul territorio di competenza per i controlli finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e delle violazioni al Testo Unico sulle sostanze stupefacenti.

Nel corso di dette attività, complessivamente, sono state infatti denunciate in stato di libertà 5 persone, sono stati sottoposti a controllo 314 veicoli, identificate 216 persone, effettuate 6 perquisizioni d’iniziativa (tra personali, veicolari e domiciliari), nonché elevati 17 verbali in relazione ad altrettante accertate infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a circa 15.000 euro ed altresì sequestrati 5 autoveicoli e 3 grammi circa di Hashish; quest’ultimo sequestro effettuato nei confronti di un giovane del luogo che, nella circostanza, veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura U.T.G. di Campobasso quale assuntore, avendo violato l’art. 75 del D.P.R. 309/1990.