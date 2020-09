Giro di vite alla movida isernina, raffica di controlli a persone e locali

Ottantanove persone e alcuni esercizi commerciali controllati. E’ questo il bilancio delle operazioni che sono state portate a termine dalla Questura di Isernia per il controllo della movida. Controlli che sono stati graditi alla cittadinanza e soprattutto ai residenti del centro storico di Isernia, secondo quanto riportato da una nota stampa, che vengono effettuati durante i fine settimana nei luoghi caratterizzati da una consistente presenza di persone, in particolar modo di giovani. Il Questore Soricelli, in ossequio alle direttive del Prefetto di Isernia Vincenzo Callea, recepite in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha infatti disposto un servizio interforze che ha visto coinvolti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. In particolare sono stati organizzati dalla Questura di Isernia una serie di serrati controlli anche nei confronti di locali pubblici della città in tutto il fine settimana, in ottemperanza alle prescrizioni anti-covid. Gli operanti hanno proceduto alcontrollo, in vari punti della città, di numerosi giovanissimi che hanno avuto un contegno nel complesso corretto e, in generale, sia i cittadini che i gestori dei locali hanno mostrato responsabilità, collaborando per consentire lo svolgimento delle attività ricreative in sicurezza. I servizi predisposti hanno consentito anche lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa “Movida Covid Freed” promossa da regione Molise e Asrem e condivisa dal Prefetto e dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività di prevenzione rientra in un sistema più articolato, frutto di una pianificazione delle operazioni che hanno come fine la tranquillità sociale, ma che mirano comunque a sanzionare i comportamenti illegali. La Polizia di Isernia invita tutti, non solo i giovani, a collaborare per una movida intelligente e responsabile, nel rispetto delle distanze e senza assembramenti, ed al rispetto rigoroso delle regole come unico mezzo per continuare a contrastare la diffusione di questa epidemia.