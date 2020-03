Gira per il paese senza rispettare le norme e senza patente, denunciato

Nei guai un 27enne di nazionalità albanese ma residente a San Martino in Pensilis beccato dai carabinieri

E’ stato beccato dai carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis mentre scorazzava in paese a bordo della sua auto senza un valido motivo. E’ stato denunciato e rispedito a casa un giovane del posto che stava andando in giro incurante di tutti i divieti emanati dal Governo Conte nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Il 27enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine, ha pensato di scorazzare per le strade del paese il tutto senza avere la patente di guida. Il ragazzo, quindi, è stato doppiamente denunciato non solo per l’inottemperanza al Dpcm sul contenimento per il Covid-19 ma anche per la mancanza della patente e rispedito a casa.