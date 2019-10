“Giovinezza della Costituzione italiana”, c’è la lectio magistralis

All’Università del Molise. Ospite Paolo Grossi

Si terrà nella giornata di oggi, alle 11, presso l’aula magna di Ateneo in via Francesco De Sanctis la lectio magistralis di Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale, Emerito dell’Università degli Studi di Firenze e Accademico dei Lincei. Accompagnato dal Segretario generale della Corte costituzionale, Cons. Carlo Visconti, alle ore 11.00, nell’Aula Magna di Ateneo, terrà, infatti, la lectio magistralis dal titolo “Giovinezza della Costituzione italiana del 1948”, rivolta agli oltre cinquecento studenti – sia universitari sia dell’ultimo anno delle Scuole medie superiori di Campobasso. Ad accogliere il professore Grossi sarà il Rettore, Luca Brunese, in una giornata che rappresenterà, certamente, un’occasione di sprone per i presenti – in particolare per i giovani studenti universitari e per i rispettivi colleghi delle ultime classi delle scuole superiori – che coinvolgerà appieno tutti, in un unanime contesto di condivisione, sui valori di legalità e di democrazia.