In diretta davanti l’ospedale Cardarelli di Campobasso è stata trasmessa, questo pomeriggio con inizio alle 15, la santa Messa all’aperto per ringraziare tutto il personale impegnato in questa emergenza. Live anche su Radio Valentina e Teleregione.

Giovedì Santo, messa dall'ospedale Cardarelli (VIDEO e GALLERIA FOTO)