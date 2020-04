Giovedì Santo, la Messa dal Cardarelli in diretta sul Quotidiano del Molise

Sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social e sul sito de Il Quotidiano del Molise la santa Messa che questo pomeriggio, giovedì 9 aprile, si terrà davanti all’ospedale Cardarelli. L’iniziativa è stata organizzata su iniziativa dell’Asrem per ringraziare tutti i medici e gli infermieri con la preghiera per tutti gli ammalati ricoverati sia al Cardarelli che in ogni altro luogo.

Si tratta di un’altra iniziativa che Il Quotidiano del Molise Online ha pensato per i nostri lettori affinché questa Pasqua di distanziamento sociale possa essere seguita da tutti sia a Campobasso che in tutto il Molise.