Giovedì Santo, i campobassani in visita ai “Sepolcri” sull’invito di Gesù: “Rimanete qui e vegliate con me”

Ogni parrocchia si distingue per la bellezza e l’originalità nell’allestimento dell’Altare della Reposizione: nella tradizione si vuole che le chiese che si intendono visitare siano in numero dispari

di Antonio Di Monaco

Il Giovedì Santo è sublimato dal dono di sé che il Signore fa ai discepoli e a tutti i cristiani. A Campobasso, dopo due anni di attesa e al termine la celebrazione della messa “In Coena Domini”, in molti si sono recati a visitare i “Sepolcri”, ossia l’Altare della Reposizione, in cui si conserva l’Ostia consacrata nella celebrazione in cui si ricorda l’istituzione dell’Eucarestia. Ogni chiesa si distingue per la bellezza e l’originalità dell’allestimento in cui sembrano risuonare ancora le parole di Gesù ai discepoli nell’Orto degli Ulivi pronunciate quella notte prima di essere arrestato e consegnarsi volontariamente alla sua Passione: “Rimanete qui e vegliate con me”.

Nella tradizione si vuole che le chiese che si intendono visitare siano in numero dispari: tre come la Santissima Trinità, cinque come le Piaghe di Cristo e sette come i dolori della Madonna. Tra esse spicca la chiesa Santa Maria della Croce con il Cristo morto e la Madre Addolorata che domani, Venerdì Santo, saranno portati in processione accompagnati dal coro con le struggenti note del “Teco Vorrei”.