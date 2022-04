Giovedì l’interrogatorio di garanzia per il direttore delle Entrate di Isernia

È stato fissato a giovedì prossimo, in tribunale, a Isernia, l’interrogatorio di garanzia per Domenico Riccio, il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate agli arresti domiciliari, nella sua casa di Venafro, per tentata concussione. L’interrogatorio sarà effettuato dal Gip Corroppoli che ha emesso l’ordinanza cautelare, alla presenza del sostituto Alessandro Iannitti e dei difensori di Riccio, Giuseppe Stellato e Benedetto Iannitti. L’interrogatorio è stato fissato con un lungo margine di tempo, quello strettamente necessario, ai difensori, per poter analizzare compiutamente l’ordinanza di custodia cautelare, con tutte le sue motivazioni.