Giovanni: voce del Signore

III Domenica d’avvento (B)

Commento a Gv 1, 19-23

Continua il nostro percorso di Avvento, la liturgia dal viola passa al rosa/violaceo, colore che ricorda l’aurora, a sua volta segno che il Sole sta per sorgere; le tenebre indietreggiano; gioia e speranza si fanno strada nel cuore dei fedeli, il Natale è alle porte. La figura di Giovanni Battista continua a riproporsi in questo tempo e non a caso: proprio lui incarna la fervente attesa messianica; egli è colui che si svuota di sé per accogliere e glorificare il Cristo e dunque, anche Dio. Se vogliamo questo è vero Spirito del Natale, prepararsi allo scambio del dono, quello di sé.

Leggiamo i versetti evangelici che la liturgia ci propone (CLICCA QUI per la versione AUDIO)

+Venne un uomo mandato da Dio:

il suo nome era Giovanni.

Egli venne come testimone

per dare testimonianza alla luce,

perché tutti credessero per mezzo di lui.

Non era lui la luce,

ma doveva dare testimonianza alla luce.+

Il più grande sostegno al movimento ispirato da Gesù di Nazareth è stato proprio quello di Giovanni Battista. La forza della sua profezia aveva raccolto attorno a se tutto l’Israele stanco e deluso dalla corruzione e dal lassismo della “casta dominate”, ma non solo, il precursore accoglieva fra le sue fila gli esclusi e gli emarginati, compresi i peccatori pubblici ed in questo è stato un vero antesignano del Cristo. L’evangelista ama il termine luce e lo contrappone alle tenebre, non si tratta però di semplice dualismo (bene-male). Notiamo infatti come l’evangelista Giovanni tenga a precisare come il battista non sia “la Luce”, pur defiendolo come “mandato da Dio”. La Luce è solo il Cristo e tutti noi, senza di Lui, restiamo nelle tenebre. L’unico dualismo è dunque Dio-Creazione; l’umanità è illuminata nella misura in cui partecipa di questa luce. Non è un caso se in Luca il Battista accoglie il Sole della storia già dal grembo materno e se ne fa testimone (cfr. Lc 39-55).

+Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato.+

Proprio come quello di Gesù, il movimento di Giovanni Battista, subisce attacchi su diversi piani, a partire da quello più subdolo: la manipolazione psicologica, mostrando come tali espedienti fossero allora tutt’altro che anacronistici. Sull’onda del grande successo della sua predicazione, i rappresentanti della fede istituzionalizzata tentano letteralmente il precursore, facendo leva sul suo successo, ad auto-definirsi come “colui che doveva venire”, in modo da poter accusarlo di impostura e bestemmia, la stessa cosa è avvenuta a Gesù, che non è stato messo a morte fino alla dichiarazione della sua vera identità (cfr. Matteo 26, 62-68).

+Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».+

Gli inviati dei leviti e dei sacerdoti non essendo riusciti ad ottenere quello che volevano. Invitano il Battista a parlare di sé, ma la sua risposta è spiazzante: “Voce di uno che Grida nel deserto”, citando Isaia nello stesso capitolo in cui si parla di liberazione dalla schiavitù (cfr. Is 40,1-3). Egli si identifica come “Voce del Signore”, facendoci intendere come Egli si sia completamente “consumato” nell’amore Signore attraverso la missione che ha abbracciato. Per i monoteisti di radice “abramitica” l’essenza dell’io è sostanza irriducibile, ma questa deve essere necessariamente armonizzata ed innestata nell’Albero della Vita per nutrirsi della sua linfa e non morire in eterno. Paradossalmente chi “muore” a se stesso non annulla la propria personalità, ma la rende così forte da diventare immortale. Nessuno affermerebbe che i Santi, testimone di Luce nella storia, fossero senza personalità, anzi, proprio loro ne hanno, a differenza di chi vive una vita banale e senza identità, come il sale che “perde sapore” e la “luce sotto il moggio”. L’abbandono al divino volere, permette al nostro essere di esprimersi nella pienezza e distinguerci dalla “folla amorfa”. Più ci si perde nella luce di Dio, più si trova se stessi e la proprio identità; un altro degli apparenti paradossi del mistero divino.

+Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.+

Giovanni, come Elia, chiama il popolo a liberarsi dall’idolatria e, come Mosè, chiama il gregge nel deserto per condurlo dalla schiavitù alla terra promessa: che è la comunione con lo stesso Gesù e, attraverso lui, la vita trinitaria: eterno scambio di pieno e totale amore (“…Perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”, Gv 17,26). Anche la collocazione che il Battista sceglie per la sua predicazione ha un significato preciso: si tratta proprio del luogo scelto da Giosuè per passare al di là del Giordano, un messaggio piuttosto chiaro per un ebreo dell’epoca: il battesimo è quel giordano che bisogna attraversare per giungere alla meta; ciò acquista per noi un valore aggiuntivo se teniamo presente che il segno battesimale amministrato da Giovanni, è solo un modo di rappresentare quello che Gesù sta per realizzare: offrirci Salvezza; Vita e comunione con Dio.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci