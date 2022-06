Giovanni Teberino, anima dei Misteri: «Siamo pronti». Antonio Santella su Abramo ad 80 anni (LE INTERVISTE)

Sale l’attesa per la sfilata degli Ingegni in programma il 12 giugno

Schivo e riservato è la vera anima dei Misteri. Lavora instancabilmente tutto l’anno per gli amati Ingegni, preferendo stare dietro le quinte. Giovanni Teberino questa volta non nasconde l’emozione per il grande ritorno della sfilata: «Noi siamo pronti, aspettiamo solo di vedere tanti sorrisi. Attendiamo tanta gente anche perché lo scorso anno il museo è stato preso d’assalto dai turisti, molti dei quali torneranno per la sfilata».

Tra i figuranti storici ci sono Antonio Santella e i diavoli Antonio Iorio e Italo Stivaletti.

Antonio Santella quest’anno salirà sul mistero di Abrano ad 80 anni.

LE INTERVISTE A GIOVANNI TEBERINO, ANTONIO SANTRELLA, ANTONIO IORIO E ITALO STIVALETTI