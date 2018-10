L’eclettico docente isernino Giovanni Petta protagonista di un evento musicale in Puglia. In occasione della festività in onore di San Pio, San Giovanni Rotondo, ha visto chiudere le proprie giornate dedicate al Santo, con un memorabile concerto a cura della Epic Music Orchestra diretta dal Maestro Claudio Luongo, già direttore dell’Orchestra Sinfonica della Rai ed autore compositore delle più belle sigle TV quali Geo & Geo, Sereno Variabile. L’orchestra, voluta fortemente dal DUC, il Distretto Urbano del Commercio, dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo e dai Frati Cappuccini, si è esibita a conclusione della processione e dei fuochi pirotecnici musicali, a coronamento delle festività per San Pio sul Sagrato della Chiesa Grande. Dinanzi ad un foltissimo pubblico attento e partecipe ,che ha visto la presenza di Mons. Luigi Renna, del sindaco Costanzo Cascavilla, dell’Assessore Nunzia Canistro, del Consigliere Claudio Russo, dei vertici del Duc con a capo Franco Budrago, dei vertici del Convento e dei Frati Cappuccini con Fra Maurizio Placentino e Francesco Di Leo, nonché altre autorità civili, militari e religiose, l’orchestra , composta da 16 maestri e, per l’occasione, con l’innesto della Soprano Maria Luigia Martino e del piccolo percussionista prodigio, Antonio Impagliatore, nonché della cantante Gemma Mainella, che ha aperto la performance dell’orchestra con una mirabilissima interpretazione del Cantico delle Creature, nell’excursus musicale di circa un’ora e mezza, ha posto al centro della scena le colonne sonore dei più bei film del grande schermo, con attenzione a brani di musica Sacra rivisitati e per l’occasione elaborati in musica e parole dal maestro Luongo e dal paroliere Giovanni Petta.