Giovanni Paolo Canè rieletto al vertice dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia

Si è svolta presso l’Ordine degli Ingegneri di Isernia l’elezione del consiglio per il quadriennio 2021-2025. A seguito di votazioni svoltesi telematicamente nei giorni 15 e 16 settembre, in votazione in prima convocazione, sono stati proclamati eletti alla presenza del notaio dott.ssa Margherita Iapaolo i seguenti consiglieri:

1) Dott. Ing. Giovanni Paolo Canè voti 280;

2) Dott. Ing. Andrea Girardi voti 248;

3) Dott. Ing. Cristina Iacovone voti 185;

4) Dott. Ing. Alberto Di Rocco voti 184;

5) Dott. Ing. Vicenzo Castaldi voti 175;

6) Dott. Ing. Maria Ricamato voti 172;

7) Dott. Ing. Luca Di Tanna voti 172;

8) Dott. Ing. Francesco Di Pasquo voti 171;

9) Dott. Ing. Paolo Vacca voti 166;

La lista “Insieme” presieduta dall’Ing. Canè ha pertanto ottenuto l’elezione di 8 componenti su 9; come sempre spicca il risultato “bulgaro” ottenuto dall’Ing. Canè, già apprezzato e longevo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia, che ha ottenuto il 70 % dei consensi, seguito a ruota dal Dott. Ing. Andrea Girardi, segretario uscente, anche esso con un eccellente risultato.

All’Ing. Canè, già noto per i ripetuti successi di categoria e per le eccezionali percentuali di voto ricevute nei precedenti appuntamenti elettorali, ed agli altri eletti vanno i migliori auguri, con l’auspicio di continuare ad ottenere brillanti risultati per lo sviluppo delle Professioni e per la crescita socio economica del Molise.