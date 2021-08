Sprizza simpatia da tutti i pori il nostro amico Giovanni Messina che ormai è ad un passo dalla meta: Barcellona. Oggi (12 agosto) lo abbiamo “intercettato” a Montpellier in Francia e mancano ancora 360 chilometri al termine di una vera e propria impresa. Perché erano in pochi quelli che ci credevano, noi del Quotidiano del Molise eravamo fra quelli. Ma ascoltiamolo nell’intervista che abbiamo realizzato dove ci ha regalato come sempre qualche aneddoto e imprevisto