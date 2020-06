Giovanni Cimino “Ufficiale della Repubblica Italiana”

Questa mattina (2 giugno) presso la Prefettura di Isernia si è svolta la consueta cerimonia delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica.

In considerazione di particolari benemerenze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio dell’Ordine Al merito della Repubblica Iitaliana ed alla presenza del Prefetto di Isernia sua eccellenza Vincenzo Callea e del sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, è stato conferito al Sign. Giovanni Cimino la prestigiosa onorificenza di “Ufficiale”.

Questo importante riconoscimento, inorgoglisce la comunità di Roccamandolfi e non può che dare a tutti noi ed in primis all’amministrazione comunale maggiore impulso, per continuare quel lavoro al servizio della nostra società, partendo proprio dal sociale e dall’attenzione verso le fasce più deboli.