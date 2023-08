Giovanni Amato, Dario Deidda e Pietro Lussu portano i grandi “poeti del jazz” in concerto a Gambatesa

Appuntamento giovedì 10 agosto

Giovedì 10 agosto penultima tappa live del Festival Borgo in Jazz, che per questa 10a edizione sta portando grande jazz nei borghi storici del Molise.

Alle 22, in piazza Castello, si terrà il concerto di tre grandi interpreti del jazz italiano: Giovanni Amato, Dario Deidda e Pietro Lussu, riuniti nella formazione “Poems Trio”, un progetto musicale basato sui diversi modi di fare poesia nel jazz, dalle origini fino ad oggi.

Il trombettista Giovanni Amato e il bassista Dario Deidda hanno condiviso soprattutto durante la loro giovinezza la scoperta di brani, di artisti, di armonizzazioni, di improvvisazioni che toccavano le loro anime sensibili e affini. Queste componenti avevano sempre lo stesso comune denominatore, nonostante le diverse personalità, i diversi periodi, stili, etnie e pulsazioni ritmiche: la Poesia.

Così, Amato e Deidda hanno deciso di proporre agli ascoltatori parte di quel repertorio che contraddistingueva i loro incontri pomeridiani durante gli anni giovanili in cui frequentavano il Conservatorio di Salerno: da Chet Baker, Bill Evans, Freddie Hubbard, Kenny Dorham, Burt Bacharach e Henry Mancini, fino a Tchaicovsky. Sono solo alcuni dei “poeti” citati nel repertorio scelto per il concerto a Gambatesa.

Al piano, Pietro Lussu: un musicista completo, dal tocco delicato ma armonioso, che aggiunge eleganza e maestria al progetto trasformandolo in un vero e proprio trio jazz da camera.

I biglietti al costo di 5 euro sono disponibili al botteghino e in prevendita su Boxol al link https://www.boxol.it/it/advertise/borgo-in-jazz-festival-2023/411430.

L’ultimo appuntamento di Borgo in Jazz 2023 è il 13 agosto nel suggestivo borgo di Pietracupa: il concerto del Riccardo Marchese Quartet in collaborazione con l’Accademia Europea d’Arte Le Muse.

Nata nel 2014 da una iniziativa del sassofonista molisano Nicola Concettini, e organizzata dall’Associazione Borgo in Jazz di Gambatesa, la manifestazione ha riscosso negli anni sempre maggior successo grazie agli eventi e ai concerti itineranti nei centri storici del Molise che, oltre alla promozione della musica jazz, hanno valorizzato i luoghi, l’arte e l’enogastronomia regionale di qualità. Rilevanti per il 2023, le partnership instaurate con importanti realtà del territorio nazionale: il Premio Massimo Urbani, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, il Monfrà Jazz Festival gestito dalla Accademia Europea d’Arte Le Muse, l’Associazione Musicamdo di Camerino.