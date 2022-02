Giovanni Alfano referente molisano dell’associazione “ConDivisa”

Giovanni Alfano, da sempre impegnato per la legalità e per il benessere delle forze dell’ordine, aderisce all’associazione ConDivisa. Il Presidente, Avv. Lia Staropoli ha comunicato l’adesione volontaria di Alfano che farà il referente per la regione Molise. Tutti gli uomini e le donne appartenenti alle forze dell’ordine ed i cittadini molisani amanti della legalità potranno avere un valido sostegno. ConDivisa è un’associazione Nazionale che sostiene gli uomini e le donne in divisa perché la sicurezza è un obiettivo comune tra cittadini es istituzioni. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/ConDivisaSicurezzaEGiustizia/