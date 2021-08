Giovanni Alfano al timone del Venafro Fc

Il nuovo allenatore sarà anche il coordinatore di un nuovo ed ambizioso progetto che la società Venafrana ha posto in essere al fine di favorire l’integrazione e la socializzazione dei giovani del posto avendo anche a disposizione il Venafro FC Sport Village nel quale si è disputato da poco il “primo torneo dell’amicizia” che ha visto scendere in campo oltre 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 13 anni con una partecipazione che ha lasciato a bocca aperta addirittura tutti gli organizzatori, in primis Mister Claudio d’Innocenzo, fautore e perno dell’iniziativa.

Dopo una trattativa lampo con il Presidente Gabriele Scarabeo, Mister Giovanni Alfano siederà sulla panchina più blasonata e longeva dell’intero Molise.

Alfano è molto conosciuto nell’ambiente sportivo molisano e non ha bisogno di presentazioni. E’ molisano doc., Tecnico FIGC di calcio a 5 dal 2009 e Tecnico FIPE dal 2018.