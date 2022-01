Giovanna Cuomo presidente associazione Agrimercato Molise

Coldiretti Campagna Amica

Giovanna Cuomo è la nuova Presidente dell’associazione “Agrimercato Molise”. Imprenditrice agricola titolare dell’azienda apistica Apinfiore, ubicata a Mirabello Sannitico (CB), la Cuomo è stata eletta all’unanimità, unitamente a quattro membri del Consiglio Direttivo, nel corso dell’assemblea dell’Associazione, tenutasi nella sala riunioni di Coldiretti Molise a Campobasso. Presente all’assemblea anche il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese. L’associazione “Agrimercato Molise” unisce le imprese agricole e zootecniche molisane aderenti a Coldiretti e Campagna Amica, molte delle quali partecipano ai mercati al coperto di Campagna Amica a Campobasso, in piazza Cuoco, e ad Isernia, in via Umbria 8.

La neoeletta Presidente, che resterà in carica per i prossimi te anni, ovvero fino al 2025, subentra a Rosanna De Paola, che ha guidato l’associazione nel triennio 2018 – 2021.

Ad affiancare la Cuomo, nella guida dell’associazione, l’Assemblea ha eletto anche un nuovo Consiglio Direttivo composto da: Mario Di Geronimo, titolare della G.l.m Tartufi, di Rionero Sannitico che ha assunto anche la carica di vicepresidente; Antonio Berardi, titolare dell’omonima azienda zootecnica, ubicata fra Longano ed Isernia; Sabrina Di Pietro, titolare dell’azienda agricola olivicola Mastragostino di Mafalda e Vito Genovese, titolare della azienda ortofrutticola Agrinova di Petacciato .

Nel corso del suo intervento di commiato, la Presidente uscente, Rosanna De Paola, ha ripercorso le tappe del suo mandato definendo il triennio appena trascorso come “tre anni intesi, caratterizzati da importanti cambiamenti che hanno portato le aziende a crescere ed affermarsi sempre più nel panorama dell’agroalimentare regionale”. Invitando poi tutti alla collaborazione fra aziende, Rosanna De Paola ha lodato gli imprenditori operanti nei mercati che “hanno saputo dare risposte concrete ai consumatori, a cominciare dalla spesa a domicilio, che ha consentito loro di offrire un servizio importantissimo ai clienti/consumatori specie nel periodo di pandemia che stiamo ancora vivendo”.

Nel suo primo intervento da presidente, Giovanna Cuomo ha raccolto l’invito alla collaborazione delle aziende di Campagna Amica lanciato dalla presidente uscente, assicurando tutto il suo sostegno alle aziende nel comune interesse della crescita delle stesse e del progetto di Campagna Amica, volto a fornire cibo di qualità a km zero a tutti i consumatori. “Assicuro il mio massimo impegno per la crescita delle aziende aderenti all’Associazione Agrimercato e più in generale a Campagna Amica. Spronando poi tutti a “fare squadra” ha invitato gli imprenditori a collaborare per la crescita ed il buon funzionamento dei mercati che, ha detto, “stanno diventando punto di riferimento per i consumatori, sempre più attenti alla qualità e genuinità dei prodotti Mande in Italy e Made in Molise”.

In chiusura dei lavori il direttore Ascolese ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro portato avanti ogni giorno dalla aziende socie di Coldiretti, aderenti a Campagna Amica, sottolineandone il valore non solo economico ma anche sociale. “Testimonianza ne è – ha affermato il Direttore – l’iniziativa benefica che vede, proprio in questi giorni, la consegna da parte di Coldiretti e Campagna Amica, di pacchi della solidarietà. Un’iniziativa, promossa da Coldiretti, Filiera Italia, Campagna Amica e Codacons, per dare la possibilità, anche ai più poveri, di gustare il meglio della gastronomia nazionale”.