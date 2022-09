Giovanna Bibbò parrucchiera, la cura dei capelli con i prodotti di qualità Mounir

La titolare dell’omonimo salone, una delle poche parrucchiere coloriste autorizzate, usa Arkitekt, il ristrutturante più forte sul mercato che ripristina la vitalità del capello, proteggendone, ricostruendone e rafforzandone i legami cellulari per resistere a qualsiasi danno

Giovanna Bibbò, parrucchiera e titolare dell’omonimo salone che si trova in via Roma al n. 86 a Campobasso, si dedica all’estetica da oltre 25 anni eseguendo acconciature di ogni genere, anche per occasioni importanti, in un ambiente rilassante. Offre alla clientela prodotti di qualità, come la gamma di colori Mounir, di cui è una delle poche parrucchiere coloriste autorizzate. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che, oltre all’ampia gamma di tonalità offerte, tratta, lucida ed illumina il colore come mai prima garantendo la trasformazione desiderata.

In particolare, Giovanna usa Arkitekt – il ristrutturante più forte sul mercato – come primo step per ripristinare la vitalità del capello, proteggendone, ricostruendone e rafforzandone i legami cellulari in profondità mantenendolo idratato e alimentandolo, iniettandoci proteine. L’Arkitekt dona al capello la sua forza e la sua salute, ritrovando capelli più forti che mai che possono resistere a qualsiasi danno.