Giovanili Magnolia, una settimana intensa

Tanti sorrisi, occasioni di crescita e conferma di qualità e peculiarità notevoli per le formazioni del vivaio cestistico campobassano orbitanti nell’universo Magnolia.

Under 17 femminile. La formazione junior della Magnolia si impone nettamente con ben cinquanta punti di scarto (46-96) e mantiene la sua imbattibilità al vertice della classifica, conquistando così anche la matematica del primato al termine della prima fase.

Under 15 femminile. Anche su questo fronte, in previsione c’era un incrocio con il Magic Chieti all’Arena, rinviato al prossimo 20 marzo alle ore 17.

Under 14 femminile. Anche su questo fronte, il team della Magnolia guidato da coach Francesco Dragonetto prosegue nella sua marcia senza macchie centrando il secondo successo consecutivo col 60-44 rifilato alla formazione bianca delle Panthers Roseto «dandoci – spiega lo stesso tecnico – l’opportunità di far giocare le nostre 2009, integrandole con le 2010 e 2011 con un poker di elementi che, dopo la chiamata al collegiale con l’Academy, continua a mettersi in vista».

Under 13 femminile. Deve ancora ingoiare amaro il team, guidato da Roberta Di Gregorio, griffato come New York Knicks. All’Arena, nel novero della Junior NBA FIP U13 Championship, di fronte al Minibasket Azzurra Lanciano (nello specifico targata Boston Celtics), le rossoblù si sono dovute arrendere per 57-71.

Under 17 maschile. Nel girone finale la Ennebici Campobasso di coach Rosario Filipponio riesce ad avere la meglio di dieci (59-49), a Vazzieri, sulla Farnese Campli con una gara intesa dal finale turbolento sul fronte abruzzese.

Under 15 maschile. Affermazione in esterna per la Cestistica Campobasso. A Sulmona, il team guidato da Fabio Ladomorzi, centra il successo per 47-34. «Il nostro approccio non è stato dei migliori – ha ricordato il tecnico – perché siamo entrati molli nei primi due quarti con soli venti punti all’attivo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, anche se con loro, chiusisi in cinque in area, abbiamo avuto paura di tirare dal perimetro, mostrando un po’ di braccino, ma proseguendo nel nostro percorso di crescita».

Under 14 maschile. Per la Cestistica Campobasso guidata da coach Gino De Vivo stop di tre (48-45) a Termoli in casa dei Ballers Lab al termine di una gara particolarmente equilibrata, risolta sul finale dal 2008 dei bassomolisani, giocatore ‘fuoriquota’ autore della metà del bottino degli adriatici.

Under 13 maschile. Fa sua la supersfida in casa del Basket Venafro la formazione della Cestistica Campobasso guidata da Mario Greco. Al PalaPedemontana i rossoblù si impongo di sei (44-38).

«È stata una partita combattuta e di rilievo per la crescita dei ragazzi – il parere del trainer – coi complimenti che vanno ad ambedue le contendenti. Nel corso della contesa ci siamo un po’ complicati la via, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa anche questo match».