Giovanili Magnolia, tanti utili insegnamenti nelle ultime partite dei ‘baby’ atleti. I risultati

Ciclo di gare più contingentato negli ultimi giorni sul versante delle giovanili orbitanti intorno al macrocosmo La Molisana Magnolia Campobasso.

Under 14 femminile.

Per il gruppo dell’under 14 femminile l’ultima domenica di marzo ha portato con sé una sconfitta interna (63-70) contro l’Azzurra Lanciano.

«Come tutte le gare con le frentane – ha spiegato il tecnico Francesco Dragonetto – anche questo è stato un match lottato sino alla fine ed intenso, un’utile occasione di apprendimento per il nostro roster».

Under 15 maschile.

Tra le mura amiche del PalaVazzieri, nella fase di classificazione del torneo Silver di under 15 maschile, la Cestistica Campobasso si è imposta di 21 (61-40) sul Teramo a Spicchi.

«Abbiamo avuto un approccio molle alla contesa, tornando un po’ indietro nel nostro percorso. Sotto mia richiesta, abbiamo messo maggiore fisicità e la partita si è incanalata per i versi giusti, senza mai grandi patemi d’animo e controllando al meglio il risultato. L’itinerario di crescita continua. Rimaniamo imbattuti in questa poule, c’è rammarico per non essere finiti nel girone con le migliori formazioni, ma in questa fase è importante che i ragazzi facciano esperienza».

Under 14 maschile.

Un altro successo di 3 – nella circostanza per 44-41 – stavolta in esterna a Casteldisangro sul rettangolo di gioco del team In Movimento. Il team under 14 maschile della Cestistica Campobasso affidato a Gino De Vivo prosegue il suo momento di assoluta efficacia, nonostante, come dichiara apertamente lo stesso coach, l’avvio sia stato «alla camomilla, avendo regalato loro i primi minuti. Poi, però, siamo riusciti a rientrare in quella che è stata una gara serrata, dove abbiamo preso cinque punti di margine ad un certo punto, tenendoli poi sino alla fine, seppur a fronte del loro tentativo di tripla sul finale per provare ad impattare».