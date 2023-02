Giovanili dell’universo Magnolia, un San Valentino cestistico

Sarà una metà di febbraio con tanto di San Valentino all’insegna dell’amore per la palla a spicchi per le formazioni del vivaio orbitante intorno alla Magnolia Campobasso. Nove appuntamenti per un’agenda intensa con tre impegni al femminile ed i rimanenti sei al maschile.

In rosa, nel novero del torneo mistero under 17 ed under 19, la Magnolia Campobasso under 17 guidata da coach Dragonetto leader a punteggio pieno del ranking va mercoledì pomeriggio (palla a due alle ore 18.45) a Pescara in casa della Yale. Sul versante dell’under 15 sempre affidata a Dragonetto, poi, venerdì alle 16.45 (recupero del confronto della prima giornata di seconda fase), spazio ad un’altra trasferta, quella sul campo del Magic Chieti. E a viaggiare, peraltro, saranno anche le giovanissime dell’under 13 (griffate New York Knicks) che hanno in Roberta Di Gregorio il proprio coach, chiamate domenica mattina – palla a due alle ore 11 – alla gara a Lanciano nel palasport cittadino contro l’Azzurra Lanciano in versione Boston Celtics.

Sul versante maschile, per la fase finale del torneo di under 19 Silver, l’Ennebici Campobasso di coach Filipponio ospiterà a Vazzieri nel giorno di San Valentino (martedì 14 allo ore 19.45) lo Spoltore. Per il team di under 17 impegnato altrettanto nel torneo Silver in previsione un doppio appuntamento: i biancoblù di coach Filipponio domani (lunedì 13 gennaio) se la vedranno nel recupero con l’Atessa a Vazzieri (palla a due alle ore 19.20) con la possibilità di decidere il primo posto, mentre giovedì 16 alle 19 si chiuderà la prima fase col confronto sul campo del Sangro Basket.

Inizia la seconda fase, quella di classificazione sul fronte Silver dell’under 15, nella giornata di venerdì 17 febbraio (ore 18) la Cestistica Campobasso di coach Ladomorzi che andrà a vedersela con il Vivavilla Francavilla.

Relativamente all’under 14 maschile, sempre griffato Cestistica, il team del vivaio campobassano sarà al PalaPedemontana di Venafro sabato 18 febbraio con palla a due alle ore 18. A completare il quadro lunedì 20 febbraio la trasferta a Castel di Sangro nell’impianto dell’In Movimento per il team di under 13 maschile di scena nel torno molisano di categoria con alla guida Mario Greco.